A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio por meio do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), divulga as imagens de seis integrantes de um grupo criminoso que teria envolvimento com os crimes de tortura, homicídio e ocultação de cadáver no bairro Compensa, zona oeste.

Os indivíduos foram identificados como Erick Teixeira da Silva, conhecido como “Erick Tinoco” ou “Tinoco”; Francinaldo de Oliveira Teixeira, conhecido como “Siri”; Frank Willian dos Santos Silva, o “Paquetá” ou “Frankzinho”; Moises Terço Moreira, o “Bonitão”; Pedro Wask Teixeira, conhecido como “Belo”; e Weberte Figueiredo de Souza, o “Atividade”.

Conforme o delegado Fábio Aly, titular da unidade policial, eles têm participação na morte de Anderson Augusto Pacaio de Azevedo, que desapareceu na noite do 19 de outubro de 2023.

“As investigações apontaram que a vítima tinha um conflito com membros da organização criminosa, liderada por Pedro e seu filho Jackson. Este conflito teria surgido de uma suspeita de roubo de drogas pertencentes ao grupo”, disse.

Segundo o delegado, Anderson foi torturado pelos indivíduos, com o objetivo de extrair confissões sobre o suposto roubo. Com isso, ele foi morto e seu corpo foi esquartejado e descartado no Rio Negro, em uma tentativa de obstruir a justiça e dificultar a investigação policial.

Disque-denúncia

A PC-AM solicita que quem tiver informações sobre o paradeiro dos indivíduos, deve entrar em contato pelos números (92) 3667-7608, disque-denúncia do 8° DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será preservada.