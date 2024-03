Uma informação repassada ao 181, o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), resultou na prisão de seis pessoas e na apreensão de um adolescente, sendo quatro brasileiros, um venezuelano e dois colombianos, neste sábado (02/03), em Japurá (a 744 quilômetros de Manaus).

Com os suspeitos foram apreendidos mais de 22 quilos de entorpecentes, antenas para internet e dinheiro em moeda brasileira e colombiana. A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), no escopo da operação Fronteira Mais Segura/Protetor das Fronteiras.

A denúncia repassada à SSP informava que um um homem estava guardando droga na parte inferior do seu flutuante. Conforme o denunciante, o suspeito além de guardar o entorpecente, dava abrigo a pessoas suspeitas de envolvimento com o transporte de drogas.

Neste sábado, as equipes da operação Fronteira Mais Segura/Protetor das Fronteiras foram ao local, onde localizaram os seis homens e o adolescente de 17 anos. Os suspeitos adultos têm idades entre 21 e 35 anos, sendo ao todo quatro brasileiros, dois colombianos e um venezuelano.

Durante as buscas, foram encontrados nos cômodos do flutuante, dentro de uma mala e uma mochila 12 tabletes de droga do tipo skank e três tabletes de pasta-base de cocaína. Além do entorpecente foram apreendidos, ainda, quatro celulares, tvs, antenas para internet, R$350 em espécie e 104.000,00 mil pesos colombianos. Com a apreensão, a polícia calcula dano de R$624 mil ao crime.

Os suspeitos e o adolescente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentados pelo crime de crime de tráfico e associação ao tráfico e ato infracional análogo ao crime de crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas.