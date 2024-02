Cinco integrantes de um grupo criminoso foram presos, na última segunda-feira (05). De acordo com a Polícia Civil, o bando invadiu residências e furtaram diversos pertences. Os crimes foram praticados na tarde do dia 1º de fevereiro deste ano, na zona norte de Manaus.

Foram presos: Ana Júlia Mesquita Cruz, 28; Brendo Gomes Campos, 22; Francisco Oliveira Figueira, 25; Paulo Jessé Leite do Nascimento, 23. Os infratores foram localizados com o apoio das câmeras de monitoramento do Cerco Inteligente.

Conforme o delegado Ericson Tavares, titular do 6° Distrito Integrado de Polícia, (DIP), as investigações iniciaram após a equipe policial tomar conhecimento das ações criminosas. No decorrer das diligências foi possível obter a localização de um deles.

Inicialmente Ana, Breno e um terceiro indivíduo foram capturados, e de imediato apontaram a localização de Paulo, com quem foi apreendido um revólver calibre 38. Paulo indicou o endereço do Francisco, que era o receptador do grupo criminoso e com ele foram encontrados vários objetos furtados.

“As investigações apontaram que o grupo alugava carros e passavam a realizar rondas pela cidade, e quando avistavam imóveis sem ninguém, aproveitavam para invadir”, salientou Ericson, acrescentando que, na maioria dos crimes, o grupo utilizava um veículo modelo Onix, de cor branca.

Entre os objetos apreendidos estão televisores, aparelhos celulares, tablets, jóias, caixas de sons, ares-condicionados e micro-ondas. Além de um revólver calibre 38, e um fardamento de um policial militar.

Todos responderão por furto qualificado, associação criminosa, receptação e posse irregular de arma de fogo. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.