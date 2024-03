O Governo do Amazonas, promove, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), o I Fórum Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres do Amazonas, nesta terça e quarta-feira (26 e 27/03), no auditório da Sede do Governo. A iniciativa visa fortalecer os Organismos de Políticas para as Mulheres (OPMs) e ampliar os espaços de poder e decisão do público feminino.

Coordenado pela Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres (SEPM), o Fórum busca abordar temas fundamentais, como a necessidade de fortalecer políticas públicas já existentes, estimular a criação de novos OPMs nos municípios onde ainda não existem e discutir a articulação entre os órgãos que atendem às mulheres em sua diversidade, múltiplas necessidades e recortes.

Além disso, a iniciativa visa promover o compartilhamento de experiências entre os gestores, identificar desafios e discutir soluções para a implantação de OPMs de forma integrada. Estiveram presentes na ocasião representantes de 22 municípios

A coordenadora geral das OPMs, Célia Watanabe, destacou que o Fórum é uma oportunidade de aproximação entre o Estado, municípios e Governo Federal, visando a execução de políticas públicas voltadas para as mulheres, incluindo o combate à violência de gênero e a promoção da autonomia econômica.

“Estamos estimulando a realização dos fóruns de políticas para as mulheres em todos os estados brasileiros pela necessidade que nós sentimos do estado e dos municípios estarem mais próximos do Governo Federal. O fórum cria propostas voltadas ao enfrentamento à violência contra as mulheres, visa garantir a autonomia econômica e a presença de mais mulheres nos espaços de poder e de decisão”, avalia Célia.

O evento também contou com autoridades locais

A secretária titular da Sejusc, Jussara Pedrosa, reforça que o intuito do fórum é ampliar projetos para todos os municípios do Amazonas, buscando garantir os direitos de todas as mulheres amazonenses. Ela frisou, ainda, que o fórum representa um importante passo na promoção da igualdade de gênero e no fortalecimento dos direitos das mulheres no estado do Amazonas.

“Nós estamos aqui no nosso I Fórum Estadual de Políticas para as Mulheres. Atualmente o estado possui 11 organizações políticas para as mulheres. A nossa meta com esse fórum é alcançar os 62 municípios, procurando a garantia dos direitos de todas as mulheres”, enfatiza a secretária.

Parceria

Além dos membros dos OPMs, o evento também contou com autoridades locais, membros da rede de proteção e gestores envolvidos nas políticas para as mulheres. A presença da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) reforçou o apoio e parceria na implementação das propostas discutidas, especialmente no fortalecimento de políticas de prevenção à violência contra a mulher.

Segundo a subcoordenadora do setor social da UGPE, Viviane Dutra, o papel da unidade na ação é estar ciente de todas as propostas discutidas, para que possam auxiliar na implementação e retirar os planos do papel.

“A UGPE apoia diretamente as iniciativas propostas no fórum, uma vez que dentro do programa social, a gente possa fornecer o recurso para fortalecer políticas de prevenção à violência contra mulher. E dentro desse fortalecimento, o Estado tem dado apoio a Sejusc para que ela tenha estrutura para ampliar essas campanhas de atendimento às mulheres do nosso Estado”, destaca Viviane.

Fotos: Lincoln Ferreira/Sejusc