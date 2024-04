Feira municipal Jardim dos Barés reabre suas portas com estrutura revitalizada e moderna.

A Prefeitura de Manaus, em parceria com o Governo do Estado do Amazonas, entregou, nesta quinta-feira (11), a feira municipal Jardim dos Barés, localizada no bairro São Jorge, zona Oeste da capital, totalmente revitalizada.

O espaço, que estava há 30 anos sem manutenção, reabriu suas portas com estrutura mais moderna, proporcionando um ambiente mais amplo, seguro e confortável para permissionários e clientes.

As obras de reforma realizadas pela equipe de engenharia da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) incluíram a demolição da antiga estrutura que estava danificada e com risco iminente de cair, reorganizando e setorizando os boxes que ganharam mais espaço, revestimentos em cerâmicas, novas pias, balcões padronizados oferecendo circulação para feirantes e clientes.

O espaço também ganhou novo telhado, forro, iluminação, banheiros com acessibilidades, identidade visual moderna, com cores vibrantes e elementos que representam a cultura e a tradição local, além de instalação de Wi-Fi gratuito.

O prefeito David Almeida destacou que o trabalho é contínuo e mantém toda a gestão com o único intuito de desenvolver Manaus, gerar emprego e rendas, construir mais escolas, e muito mais.

Com investimentos estaduais de R$ R$ 973,8 mil, a feira é a 12ª já reformada em Manaus a partir dos oito convênios firmados, no valor de aproximadamente R$ 25 milhões. Representando do governador Wilson Lima durante a reinauguração, o vice-governador Tadeu de Souza ressaltou a importância da obra.

“Acreditamos que até o final do ano todas essas 36 feiras estarão sendo entregues à população, esse é um trabalho comandado pelo secretário Wanderson, alguns dos recursos é em parceria com o governo, outros recursos da prefeitura, emendas de deputados e emendas de senadores. Jardim dos Barés, aqui no bairro de São Jorge tem uma feira de qualidade com wi-fi grátis à disposição, produtos de qualidade, produtos acessíveis para que você possa. Conseguir consumir. Vem para a feira!”, disse David Almeida.

De acordo com o titular da Semacc, Wanderson Costa, a feira Jardim dos Barés, é a 13ª feira reformada que está sendo entregue para a população.

A Feira dos Barés foi fundada há mais de 40 anos e é um importante ponto de referência para os moradores do bairro São Jorge. O local oferece uma grande variedade de produtos, como frutas, verduras, legumes, carnes, peixes, frios, laticínios, doces, salgados, artesanato e lanches e restaurantes.

Mais obras

Ao todo, os convênios para a revitalização de feiras e mercados representam um investimento de R$ 24,8 milhões do Estado, com contrapartida municipal de R$ 525 mil. Os recursos são repassados à prefeitura pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). As obras são executadas pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e fiscalizadas pelo governo.

De acordo com o secretário da UGPE, Marcellus Campêlo, além das feiras, o Governo do Amazonas está investindo para ajudar a Prefeitura de Manaus a melhorar a infraestrutura da capital.

“São mais de R$ 820 milhões em convênios, desde 2021, para a melhorias da mobilidade urbana, a exemplo do Passe Livre Estudantil e obras como o complexo viário prefeito José Fernandes, o viaduto da Rotatória do Coroado, que está em obra, o Parque Amazonino Mendes e a recuperação de vias urbanas em Manaus, por meio do Asfalta Amazonas”, ressaltou.

Das 30 feiras e mercados contemplados nos convênios, outras 11 já foram entregues, sendo a Feira Municipal do São Francisco; o Mercado Municipal Jorge de Moraes; as feiras itinerantes Prefeito 1 e 2; a Feira Municipal do Bairro da Paz e do Quarentão; o Mini Shopping da Compensa; as feiras municipais Polivalente, da Glória, da Ceasa e do Alvorada I.

