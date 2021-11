Avalie o post

Na prática, o texto autoriza pilotos habilitados que sejam proprietários de aviões pequenos – até seis ocupantes

Brasília – specialistas do setor aéreo criticaram projeto de lei que cria e regulamenta o Transporte Aéreo Remunerado Individual de Passageiros (Tarp). Na prática, o texto autoriza pilotos habilitados que sejam proprietários de aviões pequenos – até seis ocupantes – a oferecer serviços de transporte de passageiros, conforme regras definidas na proposta. Por semelhanças com o modelo de transporte terrestre por aplicativos, a modalidade foi apelidada de “uber aéreo”. o representante do Sindicato Nacional das Empresas de Táxi Aéreo (Sneta), Raul Marinho, apontou falhas técnicas no texto que podem comprometer a segurança dos voos, como a indefinição sobre a jornada de trabalho dos pilotos e a abertura para que várias pessoas possam operar a aeronave como auxiliares. O sindicato entende que modernizar os atuais serviços de táxi aéreo, reduzindo custos de operação e incentivando a renovação das frotas, é a solução mais adequada para garantir segurança e mais voos em regiões como a Amazônia.

Diante de reclamações de consumidores, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado (ALE), deputado Roberto Cidade (PV), protocolou, ontem, projeto de Lei (PL) que obriga a Amazonas Energia a anexar fotografia do medidor no momento da leitura do consumo correspondente ao período faturado.

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) implantou campanha contra a violência infantil e informa os canais de comunicação para proteção de crianças e de adolescentes para recebimento de denúncias em caso de violência.

Proposta apresentada na Câmara Municipal de Manaus (CMM) quer criar o Vale Transporte do Trabalhador Desempregado (VTTD), que funcionará, em caráter excepcional, enquanto durar a pandemia da Covid-19.

A procuradora da República Nathália Geraldo Di Santo instaurou procedimento para acompanhar o cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público Federal, a pessoa jurídica NV Comércio e Construção Ltda. e o município de Tabatinga.

