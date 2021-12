Avalie o post

O governo do Amazonas arrecadou, apenas em novembro deste ano, mais de R$ 3,6 bilhões, segundo informações inseridas no Portal da Transparência. Nunca na história a receita do Estado havia chegado sequer à casa dos R$ 2,5 bilhões antes de dezembro.



Só em novembro, o governo aumentou a ‘gordura’ em caixa em mais de R$ 912 milhões, pois ao passo em que a receita foi de R$ 3,6 bilhões, as despesas somaram menos de R$ 2,7 bilhões.

A receita apurada em novembro é 84% maior do que a de outubro, 43,7% superior a novembro do ano passado e 35% acima do antigo recorde em um mês, registrado em novembro de 2019.

Em 11 meses, o governo do Amazonas já arrecadou R$ 22.904.616.952,90 valor que representa 121,2% do previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA), que era R$ 18.887.964.000,00.

Como as despesas acumuladas entre janeiro e novembro totalizam R$ 18,6 bilhões e a receita soma R$ 22,9 bilhões, o governo do Amazonas tem superávit de R$ 4,3 bilhões em caixa.

Bruno Elander – Rádio Rio Mar

Foto: Arthur Castro/Secom

