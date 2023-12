A Vila Olímpica de Manaus recebeu atletas de várias zonas da cidade que fazem parte do projeto Futevôlei nos Bairros.

A Vila Olímpica de Manaus foi palco do torneio de encerramento da Semana do Futevôlei, promovido nesta sexta-feira (01), pelo Governo do Amazonas.

O evento contou com a participação de 16 duplas composta por atletas dos pólos do projeto Futevôlei nos Bairros, que tem o objetivo de incentivar a prática esportiva como meio de inclusão social e promoção da saúde.

Ao longo desta semana, a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), realizou uma série de ações para fomentar o futevôlei na capital amazonense, com o objetivo de fortalecer a prática da modalidade.

A Semana do Futevôlei contou com anúncio de novos núcleos do projeto Futevôlei nos Bairros, visitas técnicas com entrega de equipamentos e torneio de encerramento.

O torneio de encerramento celebrou as conquistas dos atletas, mas também reforçou o comprometimento do Governo do Amazonas em promover o esporte como meio de transformação social e promoção de hábitos saudáveis.

A iniciativa reflete o constante investimento em programas que contribuem para o desenvolvimento integral da população amazonense.

Futevôlei nos Bairros

O projeto Futevôlei nos Bairros, integrado ao Programa de Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), é uma iniciativa que visa democratizar o acesso ao esporte, proporcionando oportunidades para crianças e jovens possam praticar o futevôlei.

Atualmente o Projeto conta com 12 núcleos, que disponibilizam aulas gratuitas de futevôlei em diferentes zonas da capital amazonense.

