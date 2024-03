O governador Wilson Lima entregou quatro Terminais Fluviais no estado, desta vez para atender quatro comunidades indígenas de reservas sustentáveis. O objetivo é melhorar o embarque e desembarque de turistas nessas localidades, auxiliando no desenvolvimento econômico por meio do incentivo ao turismo.

Serão beneficiadas com as estruturas as comunidades indígenas Cipiá e Tatuyo, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga da Conquista, e Tuyuka e Diakuru, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé.

Os recursos destinados às obras dos terminais fluviais foram repassados pelo Ministério do Turismo à Amazonastur (Empresa Estadual de Turismo do Amazonas), em convênio com a Caixa Econômica Federal. O repasse foi de R$ 355,6 mil.

As comunidades Cipiá e Tatuyo são da RDS (Reserva de Desenvolvimento Sustentável) Puranga da da Conquista. As comunidades Tuyuka e Diakuru são fazem parte da RDS do Tupé. As comunidades ficam situada na margem esquerda do Rio Negro. As comunidades recebem em média mil turistas por mês e a renda propocionada pelos visitantes representa 50% do ganho mensal das famílias do local.

As principais atividades oferecidas ao turista são artesanatos, apresentação cultural, trilha terrestre, e pernoite quando existe interesse e parceria com grupos que oferecem cursos e orientação e sobrevivência.