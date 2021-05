5 / 5 ( 1 voto )

O Governo do Estado Amazonas assegurou para esta quinta (20/05) e sexta-feira (21/05) a antecipação do pagamento da primeira parcela do 13º salário a aproximadamente 102 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas. Além de contemplar diretamente os agentes públicos, a medida injetará cerca de R$ 233 milhões na economia do estado neste momento da pandemia.

De acordo com os cronogramas de pagamento da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead) e da Fundação Amazonprev, serão pagos, respectivamente, na quinta os servidores ativos integrantes dos grupos I e II e os aposentados. Já os profissionais da ativa pertencentes ao grupo III e os pensionistas receberão na sexta-feira.

A secretária Inês Carolina Simonetti, titular da Sead, explica que o valor a ser pago nesta primeira parcela corresponde a 50% do salário-base de cada categoria. “Eles receberão 50% do salário bruto, ou seja, sem o desconto do INSS e da Amazonprev. E com essa medida, que foi anunciada pelo governador Wilson Lima no mês de abril, nós pretendemos atender a um pleito dos servidores e ao mesmo tempo reduzir os impactos da pandemia”.

Aposentados e pensionistas – A Amazonprev esclarece que nem todos os aposentados pela fundação vão receber a antecipação, conforme regra geral de pagamento seguida pelo Estado, uma vez que a maioria possui plano diferenciado de proventos do 13º salário. Conforme o artigo 4º da Lei nº 1.897/1989, há os que optam por receber o valor do benefício de forma fracionada, em parcelas mensais, ou em parcela única, apenas no final do ano.