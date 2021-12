Avalie o post

Empresa seleciona os aplicativos mais úteis e inovadores do ano

São Paulo – Já em clima de fim de ano, o Google anunciou nesta semana, quais são os aplicativos mais inovadores e úteis no Android, sistema operacional para smartphones da empresa. A seleção deste ano analisou os apps na Google Play disponíveis no Brasil a partir de uma equipe editorial escolhida pela empresa.

(Foto: André Magalhães / CanalTech)

Marcando a popularidade desse tipo de app, o vencedor do ano é o Disney+, serviço de streaming de filmes e séries do estúdio Disney, responsável pela vasta obra de animações, títulos da Marvel e da Fox.

Na categoria dedicada aos “ajudantes diários”, os aplicativos selecionados pelo Google foram Rabit (para criar bons hábitos), PhotoRoom (edição de fotos) e Wix Owner, dedicado à criação de sites de forma simplificada. Já os mais divertidos são Photomyne (para transformar fotos em preto e branco em coloridas), Lighttricks (de edição de vídeo) e, novamente, o Disney+.

A categoria “tesouros escondidos” traz os apps excêntricos do ano que talvez não tenham recebido tanto destaque: Rock Identifier (que, com a câmera do smartphone, escaneia uma pedra e, por realidade aumentada, traz informações sobre ela), Moonly (calendário lunar) e BoldVoice (de treino de pronúncia em inglês). O segmento de “autoaperfeiçoamento” coorou Claro Cursos (de cursos livres), Down Dog (de meditação) e Moises (para músicos).

Uma novidade neste ano é a introdução das categorias de apps para tablets e relógios. Na primeira, destacaram-se o Canva (de criação de imagens), o Concepts (de desenhos) e o Lightroom (de edição de fotos). Já para os smartwatches que usam WearOS, os vencedores foram Sleep Cycle (de monitoramento de sono), Calm (de meditação) e MyFitness (de dietas e treinos).

No Android, os jogos mais divertidos do ano foram vários, segundo o Google: Rogue Land, Marvel Future Revolution, Northgard, League of Legends: Wild Rift e Suspects: Mansão Mistério.

Na categoria indie, os destaques foram Bird Alone e Donut County.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

