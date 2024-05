Nove integrantes de um grupo criminoso especializado na aplicação de golpes de falsa redução de dívidas de financiamento bancário foram presos durante a Operação Loki, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), nesta quarta-feira (15). Seis mandados de prisão foram cumpridos em Manaus. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (16).

A empresa denominada “Solução Financeira” atraía centenas de vítimas por meio de propaganda em veículos de comunicação, prometendo falsamente reduzir as dívidas de financiamento de veículos em até 70%. As investigações que culminaram na operação contra o grupo criminoso tiveram início há cerca de dois meses.

“Eles investiam bastante em propaganda com o objetivo de atrair o maior número possível de vítimas. Chegando lá, as pessoas fechavam os contratos e pagavam entre R$ 4 e 20 mil, davam um valor de entrada e parcelavam o restante em vários boletos. No entanto, após alguns meses, as pessoas percebiam que nada havia sido feito e acabavam tendo seus veículos apreendidos caso não negociassem diretamente com os bancos”, explicou o delegado Mauro Duarte, titular do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Algumas vítimas chegaram a realizar pagamentos de R$ 20 mil pelo suposto serviço. Contudo, nada era feito.

Material apreendido durante a operação policial – Foto: Divulgação/PC-AM

Presos

Durante a operação, foram presos os donos da empresa investigada, Daniella Weiber e Thiago Aldo, em Cascavel (PR). E seis funcionários foram presos, temporariamente, em Manaus; e um gerente em Campinas (SP). As investigações irão continuar para averiguar a participação dos funcionários nos crimes.

Na sede da empresa, localizada na avenida Urucará, bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Na ocasião, foram apreendidos 18 computadores, mais de 20 aparelhos celulares e centenas de contratos e carnês bancários.

Os donos e funcionários da empresa responderão pelos crimes de estelionato, associação criminosa, sonegação fiscal, não fornecimento de nota fiscal de serviço e lavagem de dinheiro. Todos passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição do Poder Judiciário.