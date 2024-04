Tricolor Gaúcho estuda repatriar o arqueiro ídolo da conquista da Libertadores de 2017

Sem conseguir afirmar um goleiro em 2024, o Grêmio estuda a investida em seu arqueiro mais vitorioso na história recente: Marcelo Grohe. O jogador de 37 anos está em fim de contrato no Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Por lá, Grohe acabou perdendo espaço na equipe após a chegada do técnico Marcelo Gallardo. Na equipe saudita, o jogador foi titular entre 2019, ano de sua saída do Grêmio, até 2023.

O ex-goleiro gremista tem contrato com o clube até junho deste ano, assim, já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe.

O interesse do Tricolor Gaúcho é repatriar o goleiro não é de hoje. No início do ano, Grohe também ficou no radar do Grêmio. No entanto, de acordo com o vice-presidente de futebol Antônio Brum, o próprio jogador não manifestou vontade de retornar ao Tricolor.

“Desde que estou no Grêmio fiz três contatos deixando as portas abertas. O último contato foi quando ele ficou fora da semifinal do Mundial, que todos diziam que ele tinha sido cortado. O que foi passado é que ele tinha sentido uma lesão e que não tinha nada definido sobre saída. Eu acho que quando são feitos esses movimentos, que deixam as portas abertas do clube, e mesmo assim o jogador não procurou o Grêmio, talvez não seja a vontade dele voltar ao Grêmio. Acho que a nossa parte nós fizemos”, desabafou o dirigente em fevereiro deste ano.

Na janela de transferências do início do ano, o Grêmio concretizou a contratação do goleiro Marchesín, ex-Celta de Vigo. No entanto, nem o argentino, nem Caíque ou Gabriel Grando, goleiros que já estavam no plantel, não têm titularidade absoluta em 2024. Em razão da insegurança no gol, a direção tricolor se atenta às possibilidades do mercado.

