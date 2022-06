A GM (General Motors) fechou parceria com a startup israelense UVeye para implantar um sistema de inteligência artificial no processo de inspeção de veículos. Fundada em 2016 e com sede em Tel Aviv, a UVeye fabrica sistemas de diagnóstico de veículos que usam sensores e IA para identificar peças danificadas ou problemas de manutenção.

A GM planeja autorizar o uso da tecnologia de inteligência artificial em todas as concessionárias dos Estados Unidos — os sistemas da empresa já estão sendo testados em um pequeno número pelo país. Também é prevista a adoção em diversos projetos de tecnologia de inspeção de veículos, desde leilões de carros usados a operações de frota.

Com base nas imagens e vídeos fornecidos pela empresa (veja abaixo), a tecnologia da UVeye funciona como um scanner corporal de aeroporto. Ao entrar na concessionária, o automóvel é rastreado e, em poucos minutos, um relatório detalhado sobre seu estado está pronto.

“Estamos em uma jornada para criar a melhor experiência de atendimento ao cliente possível e a implementação da UVeye em nossas linhas de serviço nos ajuda a fazer isso”, explica, em nota, o vice-presidente global de atendimento ao cliente e pós-venda da GM, John Roth. “Fornecer feedback em tempo real, consistente e preciso aos nossos clientes nos ajudará a garantir que eles obtenham o melhor desempenho de seus veículos.”

O sistema da UVeye usa inteligência artificial, aprendizado de máquina e câmeras de alta definição para verificar “com rápida precisão” os pneus e as regiões inferior e externa do veículo.

Leia mais:

Tecnologia de inteligência artificial chegará a 4 mil lojas nos EUA

A GM diz que a tecnologia da UVeye será disponibilizada para 4 mil concessionárias nos Estados Unidos. No início deste ano, a empresa israelense fez um acordo com um importante sistema de gerenciamento de varejo automotivo utilizado por 15 mil empresas no país.

Por outro lado, a GM não é a única marca interessada no sistema de inspeção por inteligência artificial da empresa. Em 2021, a UVeye fechou um investimento de US$ 60 milhões (aproximadamente R$ 314 mil) em uma rodada de financiamento liderada pela Car Max e pela W.R. Berkley Corporation.

Via The Verge

Crédito da imagem principal: UVeye/Divulgação

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!

O post GM vai adotar inteligência artificial para acelerar inspeção de veículos apareceu primeiro em Olhar Digital.