A Rede Globo está se mostrando cada vez mais interessada no Festival Folclórico de Parintins. De acordo com o jornalista amazonense Neuton Corrêa, a cúpula da emissora carioca quer uma reunião ainda neste mês de fevereiro com as diretorias dos bois Garatido e Caprichoso. A notícia está no BNC.

Este ano, além da cunhã-poranga do Garantido, Isabelle Nogueira, ser uma das participantes do Big Brother Brasil (BBB), atualmente em exibição na Globo, a emissora também é uma das parceiras para a realização do Carnaboi. A festa faz parte do calendário bovino e no Carnaval deste ano terá transmissão da Rede Amazônica para estados da região Norte.

"O produto já foi da empresa, mas hoje está nas mãos dos Calderaros (A Crítica), que lançaram o apresentador de TV Wilson Lima ao governo, em 2018. A Crítica já se viu ameaçada", diz Neuton Corrêa.

De acordo com informações de bastidores, para transmitir o festival deste ano, a Rede Globo precisaria pagar uma multa de mais de R$ 10 milhões para a Rede Calderaro de Comunicação.