A Globo quer contratar Eliana, que optou em não renovar o vínculo com o SBT, o mais rápido possível. Segundo informações de Daniel Castro, do Notícias da TV, a emissora líder de audiência não quer a ex-apresentadora infantil apenas como apresentadora do Saia Justa ocupando a vaga deixada por Astrid Fontenelle. A longo prazo, o canal dos Marinho quer ela como substituta de Ana Maria Braga.

Primeiramente, CBF define quem transmitirá o Brasileirão da Série B

Apesar da Globo afirmar que não está atrás de pessoas que integram o casting de outras emissoras, as conversas entre as duas partes começaram ainda em meados do ano passado e o interesse da emissora chamou ainda mais atenção quando Eliana participou do Criança Esperança junto com Xuxa e Angélica.

A nova temporada do Saia Justa está muito atrasada porque aguarda uma apresentadora. Porém, o contrato da loira com o SBT não impede ela de estar no ar no canal de TV por assinatura GNT.

Com contrato prestes a vencer em 2024, Band monitora Datena na política

Enquanto isso, polícia indicia diretor da Record depois de tirar fotos de funcionário

Após 21 anos, Percival de Souza deixa a Record

Eliana, uma apresentadora madura, jovem carismática e com muito potencial comercial, é enxergada pela Globo como a “candidatura ideal” para substituir Ana Maria Braga no Mais Você.

Isso não quer dizer que a Globo quer tirar Ana Maria do programa matinal exibido de segunda a sexta após o Encontro com Poeta. Ana só sai da emissora líder quando quiser e até o momento que sua saúde permitir que ela siga no ar.

A ideia é que o Saia Justa seja uma espécie de transição, e depois viria outros projetos, incluindo substituir Ana Maria Braga.

O post Globo quer Eliana como substituta de Ana Maria Braga apareceu primeiro em Aqui Tem Fofoca.