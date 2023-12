Amarildo Maia de Araújo Júnior, 34, confessou o assassinato da sogra Maria Leila Mata de Freitas, 53, no dia 29 de novembro. O corpo foi encontrado em um tonel, na semana passada, no Distrito Industrial, zona Leste de Manaus.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Maria Leila foi até a casa do genro para ficar com a neta e pediu dinheiro do genro. “Ele disse que bateu uma “revolta” nele, porque ela era avó e não tinha que cobrar para ficar com a neta, já que cuidava dos outros netos. Ele havia saído para trabalhar, mas voltou e deu uma ‘gravata’ nela, que morreu por asfixia”, explicou a delegada Deborah Barreiros, adjunta da especializada.

Amarildo colocou o corpo dentro de um tonel de água e esperou o dia seguinte para ocultar o cadáver. O autor do crime encheu o camburão de material de entulho e ligou para um frete para que fizessem a retirada. O corpo foi encontrado por um catador de materiais recicláveis.

A Polícia Civil chegou a divulgar o desaparecimento de Maria Leila, após queixa registrada pela família na delegacia.

"Ele (Amarildo) chegou a procurar pela sogra junto com outros familiares. Ele foi pressionado pelos parentes, já que foi a última pessoa a vê-la com vida. Foi aí que ele tentou fugir, mas os vizinhos seguraram e tentaram linchá-lo. Policiais da 29º Cicom estavam circulando pela área e se depararam a com a situação e testemunhas afirmaram que ele era suspeito de matar a sogra. Nós fizemos a representação pela prisão preventiva e agora ele está à disposição da Justiça".