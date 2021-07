4.4 / 5 ( 7 votos )

A Guarda Municipal e Polícia Militar de Barcelos, prendeu em flagrante na madrugada desta sexta-feira (02), um homem, identificado como Angelo Cardoso Lima de 38 de anos, um velho conhecido da polícia, conhecido como Kinho.

Segundo informações, por volta das 03 da madrugada, a GCM em ronda no Bairro de Nazaré, identificou que havia um supermercado com a Porta arrombada na Avenida Mariuá.

Foi verificado que o suspeito ainda se encontrava no local. Foi acionada a polícia militar por questão de segurança e também o proprietário do Comercial Norte. Ao adentrarem no local, o mesmo foi encontrado escondido atrás do freezer. Foi dada a voz de prisão pela polícia militar, e o suspeito encontra-se no 75° DIP - Delegacia Interativa de Polícia de Barcelos, e está a disposição da justiça.