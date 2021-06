5 / 5 ( 1 voto )

A Prefeitura de Barcelos por meio da Guarda Civil Municipal, realizou nesta quarta-feira, 09/06, a primeira palestras para os alunos do ano de 2021, que contou com a presença de professores da Escola Municipal Dr. Francisco Valdivia Estafanero.

O objetivo desse encontro foi mostrar aos estudantes o papel e atuação da guarda no município. Levando até esses estudantes um pouco do trabalho desempenhado pela GCM no município.

De acordo com o Comandante da GCM, essas palestras vão ser constantes nas escolas municipais, para aproximar a escola das forças de segurança, discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas com a segurança, desenvolver e instruir a cidadania ao alunos barcelenses.

O encontro foi realizado com cuidado, respeitando todos os protocolos de saúde vigente, como distanciamento, uso de mascaras e álcool em gel.

"A ação também serviu para aproximar os gestores e alunos das escola com a Guarda Civil Municipal, e reafirmo, vamos intensificar as rondas na entrada e saída dos alunos para levar segurança aos alunos, professores, funcionários e comunidade. Agradecimentos aos Guardas municipais Vandenberg, F. Sousa, Poliane e Subcomandante Ivaldo Liam pelo apoio nas palestras. Um obrigado também o apoio do vereador Diego Ribeiro e da vereadora Suane Fragoso." Finalizou o Comandante da GCM J. Soares.