Em seu segundo dia na Marquês de Sapucaí para assistir à sua escola favorita, a Tijuca, o apresentador Galvão Bueno conversou com o site da Jovem Pan sobre a situação atual do futebol masculino no Brasil. A seleção brasileira perdeu para a Argentina no domingo, 11, e ficou fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. “Seleção Brasileira precisa de mudanças no sentido geral”, afirmou Galvão. “Seleção feminina foi eliminada na primeira fase, algo que nunca tinha acontecido. Sub-20, eliminada do Mundial por Israel. A principal está em sexto lugar nas eliminatórias. A seleção olímpica vem de bi e decepciona também. Esperamos que o Dorival Jr. arrume a principal, mas a casa precisa de mudanças, tem que organizar”, disse em entrevista à Jovem Pan. Sobre o Carnaval, o apresentador comentou sobre a importância do samba-enredo da Salgueiro, que se apresentou na primeira noite de desfiles do grupo especial: “Importantíssimo, fala no momento atual, da preservação da Amazônia, mas gostei muito da Beija-flor e Imperatriz Leopoldinense. Vamos ver hoje o que acontece”, declarou.

