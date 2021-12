Avalie o post

Influenciadora desmentiu a versão da avô biológica de que a família Poncio não informou sobre o retorno do menino ao Ceará

São Paulo – Gabi Brandt usou as redes sociais, nesta terça-feira (14), para rebater a fala da avó biológica de Josué sobre a família Poncio, a qual a influenciadora faz parte, não ter informado o horário do vôo que o menino seria levado para Fortaleza, no Ceará.

Gabi Brandt defende Sarah em briga com mãe biológica de Josué. (Foto: Reprodução Instagram)

“Bom dia. Já que você não passou nenhuma informação sobre o horário que o Lorenzo chega em Fortaleza, pois eu peço que você traga ele até Redenção… Assim como Cintya veio buscá-lo na minha casa quando o levou. E divulgaram que ele chega hoje. Tem várias mensagens no meu celular me ameaçando. Então, fica melhor que ele venha diretamente para minha casa. Não vou arriscar. Existe muita gente ruim nesse mundo”, disse a avô em uma mesagem que foi divulogada no perfil do Instagram @casofamília.

Em resposta, Gabi defende a cunhada, Sarah Poncio – mãe adotiva do menino. “Que mentira! A Sarah estava no telefone com a mãe biológica ontem, do meu lado! Avisou o horário que ele chegaria e ainda pediu para ela aguardar no aeroporto e ela confirmou! Isso é mentira”.

Na semana passada, a Justiça interrompeu o processo de adoção de Sarah Poncio e do ex-marido, Jonathan Couto, e determinou que o filho adotivo Josué, de 2 anos, fosse devolvido à mãe biológica, Millena Costa.

O menino foi levado à família Poncio no início do ano passado pela prima de sua genitora Cynthia Cyndel, que na época trabalhava como babá na casa de Sarah, no Rio de Janeiro.

Além de Josué, Sarah e Jonathan são pais de José, de 5 anos, e João, de 3. O cantor também é pai de Madalena, também de 3 anos.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

