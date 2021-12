Avalie o post

Os gabaritos e os cadernos dos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram divulgados nessa quarta-feira (1º) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep). O material está disponível no site do instituto https://enem.inep.gov.br/participante/



No primeiro dia de provas, que aconteceu em 21 de novembro, os participantes resolveram itens de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias, além de escreverem a redação, com o tema Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil. Já no segundo dia, em 28 de novembro, as provas foram de ciências da natureza e suas tecnologias e de matemática e suas tecnologias.

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o exame para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos para programas de financiamento como o Fies.

Fonte: Agência Brasil

Fotos: Agência Brasil



Fonte