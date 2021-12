Avalie o post

O gabarito preliminar da prova escrita objetiva do concurso para defensor público do Amazonas será divulgado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) nesta segunda-feira (13/12). A prova, que representa a 1ª fase do certame, foi aplicada em um centro universitário da zona centro-sul de Manaus, na manhã deste domingo (12/12).

Para conferir o gabarito, o candidato deve acessar o site da FCC (www.concursosfcc.com.br). De caráter eliminatório e classificatório, a prova escrita objetiva foi composta por 100 questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada. O tempo máximo para resposta foi de cinco horas.

Ao todo, 2.106 candidatos se inscreveram para o concurso público. Ainda não foram divulgados números sobre a ausência de participantes.

São oferecidas cinco vagas para novos membros da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), sendo duas de ampla concorrência; duas reservadas à população preta, parda, indígena ou quilombola; e uma destinada a candidatos com deficiência. A remuneração inicial é de R$ 14.600,30. Participam do certame bacharéis em Direito que, na data da posse no cargo, devem contar com no mínimo dois anos de atividade jurídica devidamente comprovada.

Protocolos sanitários – Durante a aplicação da prova neste domingo, foram respeitados os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Para ingresso nas salas de prova, os candidatos tiveram que passar pela aferição de temperatura, além de receber álcool em gel. A permanência no local foi condicionada ao uso obrigatório de máscara.

O defensor público geral do Amazonas, Ricardo Paiva, acompanhou a abertura do portão do local de prova, que ocorreu às 8h, acompanhado pelo subdefensor geral, Thiago Rosas, pela comissão do concurso na DPE-AM e por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – seccional Amazonas (OAB-AM).

Interposição de recursos – Recursos com relação à aplicação da prova escrita objetiva podem ser interpostos pelos candidatos até a terça-feira (14/12). Os recursos deverão ser encaminhados exclusivamente pela Internet, no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público.

Resultado – O resultado preliminar da prova escrita objetiva será divulgado no dia 21 de janeiro de 2022. O resultado definitivo e a convocação para a segunda fase do concurso acontece em 3 de fevereiro.

Fonte: DPE

Foto: Clóvis Miranda/DPE-AM

Fonte