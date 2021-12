Avalie o post



Nesta segunda-feira (6), uma das criadoras da vacina para Covid-19 da AstraZeneca disse que uma futura pandemia poderá ser mais letal e que são necessários mais recursos para a ciência.

“Esta não será a última vez que um vírus ameaça nossas vidas e meios de subsistência”, afirmou a cientista da Universidade de Oxford Sarah Gilbert em evento que foi gravado pela emissora BBC e será transmitido ainda hoje.

De acordo com a cientista, o conhecimento adquirido na atual crise da Covid-19 deve ser utilizado para a preparação de uma eventual futura crise. Sobre a variante ômicron, Gilbert disse que por conta das mutações, a transmissão do vírus parece ocorrer mais facilmente e admitiu ser possível que as vacinas sejam menos eficazes para prevenir infeções, o que não significa que elas sejam menos eficazes para reduzir doenças graves ou morte.

