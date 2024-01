Ewerton Chrysostono Rodrigues da Silve, 31 anos, servidor da Águas de Manaus morreu após ser soterrado durante uma obra no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, nesta quarta-feira (24).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a obra era uma troca de tubulação de esgoto e ele teria descido para buscar um equipamento que estaria no fundo do buraco. Quando ele desceu, a terra começou a ceder até ele ter ficado soterrado.

A concessionária lamentou a morte por meio de nota e informou que o funcionário trabalhava na obra da empresa quando o acidente aconteceu.

“A Águas de Manaus se solidariza com a família e amigos de Ewerton e já está tomando todas as providências adequadas para o momento”, informou a concessionária em nota.

A prefeitura de Manaus também divulgou nota, por meio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), informando que uma equipe de engenheiros esteve no local do acidente e acompanhou os primeiros atendimentos realizados.

O diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade Ferreira Júnior, lamentou o ocorrido e determinou que a concessionária apresente esclarecimentos sobre as causas do acidente, bem como as providências adotadas pela empresa em relação à segurança de seus colaboradores e informações sobre a assistência prestada aos familiares da vítima.

Um relatório técnico a ser elaborado pela Diretoria Técnica de Concessões, Obras e Saneamento da Ageman e o desfecho das investigações por parte dos órgãos competentes vão nortear o órgão regulador sobre futuras providências.

