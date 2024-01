Um dos maiores ídolos do futebol alemão, Franz Beckenbauer, morreu aos 78 anos, conforme comunicado divulgado pela família nesta segunda-feira, 8. Segundo a nota, o ex-jogador do Bayern de Munique faleceu enquanto dormia no domingo, 7, cercado por seus entes queridos. A causa da morte ainda não foi revelada, mas Beckenbauer vinha enfrentando problemas de saúde nos últimos anos.

Beckenbauer deixou sua marca no futebol alemão como jogador e treinador. Ele foi o capitão da seleção da Alemanha Ocidental que conquistou a Copa do Mundo de 1974, realizada no próprio país. Além disso, ele também comandou a seleção nacional que venceu a Copa do Mundo de 1990, na Itália, ao derrotar a Argentina na final. Ao lado de Mário Jorge Lobo Zagallo e do francês Didier Deschamps, Beckenbauer é um dos poucos futebolistas a conquistar o mundial tanto como jogador quanto como técnico.

A notícia do falecimento de Franz Beckenbauer foi recebida com tristeza pelos fãs do futebol alemão e do esporte em geral. O ex-jogador era considerado um dos maiores astros do futebol de todos os tempos e deixou um legado importante para o esporte. A família pediu privacidade neste momento difícil.