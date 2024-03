A Federação Paulista de Futebol anunciou nesta sexta-feira (29) os árbitros da decisão do Paulistão entre Palmeiras e Santos. O primeiro jogo, marcado para este domingo (31), na Vila Belmiro, às 18h, será apitado por Flávio Rodrigues Guerra. Já o segundo e derradeiro confronto, que será realizado no dia 7 de abril, no mesmo horário, no Allianz Parque, terá Raphael Claus como juiz. Será a quarta vez seguida que Claus apitará a final do Paulista. A escolha do árbitro nascido em Santa Bárbara d’Oeste desagradou a alguns torcedores do Peixe. Neste ano, ele já apitou dez partidas do Estadual, sendo a última o duelo entre Santos e Portuguesa, pelas quartas de final. Na ocasião, os santistas reclamaram da expulsão de Otero. Outro jogo no currículo de Claus em 2024 é o Dérbi. Os corintianos saíram indignados da Arena Barueri devido à não expulsão do zagueiro palmeirense Murilo. No Brasileiro do ano passado, o lateral direito Rafinha, do São Paulo, levou cartão vermelho em um Majestoso e saiu de campo dizendo que “o Claus é palmeirense”.

