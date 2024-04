Em ritmo de treino, o Fortaleza não teve trabalho para vencer o Nacional Potosí-BOL por 5 a 0 na Arena Castelão. O jogo foi válido pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Hércules, Lucero (2x), Pikachu e Machuca marcaram os gols do jogo. Com o resultado, o Leão retoma a liderança do Grupo D, com seis pontos. O Nacional é o vice-lanterna, com apenas um.

Pela terceira rodada da Sul-Americana, o Nacional Potosí visita o Sportivo Trinidense na terceira rodada na terça-feira (23) às 21h (horário de Brasília). Na quinta-feira (25), o Fortaleza recebe o Boca Juniors às 21h (horário de Brasília) no Castelão.

Antes, o Leão entra em campo pelo Campeonato Brasileiro. No sábado (13), o time cearense estreia contra o São Paulo, fora de casa, às 21h (horário de Brasília).

O post Fortaleza goleia Nacional Potosí na Arena Castelão apareceu primeiro em Portal Você Online.