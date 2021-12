Avalie o post

A medida atende a pedido do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Brasília – O presidente da República, Jair Bolsonaro, autorizou o emprego das Forças Armadas para a garantia da votação e da apuração das eleições suplementares às eleições de 2020 no município de Coari, Estado do Amazonas, a serem realizadas no próximo dia 5 de dezembro.

(Foto: Divulgação/ Exército Brasileiro)

A medida atende a pedido do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, e está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

