Um homem de 28 anos, foragido de uma unidade prisional em Boa Vista, em Roraima, foi preso na manhã desta quinta-feira (8), no município de Novo Airão, no interior do Amazonas. Segundo a polícia, Lauro Patrício Augusto de Lima é condenado a dez anos e dois meses pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa e estava foragido desde 2019.

De acordo com a polícia, o suspeito participou de uma serie de roubos a instituições bancárias. Na época ele e comparsas levaram aproximadamente R$ 500 mil.

O delegado titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, Rodrigo Torres, disse que as equipes policiais foram informadas em maio deste ano, pela Divisão de Inteligência e Captura (Dicap) de Boa Vista, que o homem possivelmente estava foragido no Amazonas.

“Recebemos a informação que ele estava cumprindo pena de dez anos e dois meses em uma unidade prisional de Boa Vista, ocasião em que o mesmo escapou do local em dezembro de 2019. Com base nisso, iniciamos as diligências para localizar o indivíduo, que teve o mandado de prisão decretado pela juíza Joana Sarmento de Matos, da Vara de Execuções Penais”, disse Torres.

Ainda segundo o delegado, o homem foi encontrado quando dirigia um veículo na estrada do município de Novo Airão, durante a manhã. Os policiais realizaram a abordagem e efetuaram a prisão dele em seguida.

Ele foi condenado a dez anos e dois meses pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Após o término dos procedimentos cabíveis, ele permanecerá custodiado na carceragem da DIP de Manacapuru, aguardando autorização da Justiça para ser encaminhado para Boa Vista.