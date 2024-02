Ronaldo de Jesus Moura, de 44 anos, conhecido como ‘’Bombado’’ foi preso, no sábado (3), em posse de duas armas de fogo, munições, cartuchos, três celulares e uma balança de precisão. Ronaldo estava foragido do município de Itaituba, no Pará, onde responde por homicídio.

De acordo com informações repassadas pelo delegado Ericson Tavares,titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a polícia recebeu denúncias que dois indivíduos que estavam armados em frente a uma residência no conjunto Águas Claras, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Ao chegarem ao local, descobriram ser Ronaldo um dos homens.

‘’Quando eles viram os policiais, correram para dentro da casa. Nós adentramos e um deles logo se rendeu. O Ronaldo pulou o muro dos fundos e se escondeu em uma área de mata. Conseguimos alcançá-lo e, nesse momento, ele atirou contra a equipe. Nós respondemos e ele foi alvejado duas vezes nas pernas’’, esclareceu.

Conforme o delegado, durante as investigações, os agentes descobriram que ‘’Bombado’’ possui uma vasta criminal e que já responde por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. ‘’Além disso, reunimos informações que apontam que ele é um dos chefes da facção Comando Vermelho lá no Pará’’, elucidou.

O indivíduo foi encaminhado ao hospital e não corre risco de vida. Após sair, ele ficará preso em Manaus, mas futuramente deve ser recambiado para o Pará. O companheiro não foi preso, pois segundo Tavares, não havia nada contra ele.