Moradores de vários bairros de Manaus escutaram o barulho de queima de fogos de artificio às 19h deste sábado (10). O foguetório é atribuída a comemoração de quatro anos de atuação do Comando Vermelho (CV), facção criminosa que mantém o domínio do tráfico de drogas, no Amazonas.

Um anúncio sobre a "comemoração" foi feito nas redes sociais, convocando os "irmãos" a soltarem fogos às 19h. Neste ano, completam-se quatro anos da tomada do CV no estado.

O foguetório já ocorre anualmente, no mesmo dia, 10 de fevereiro, desde 2020. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho já controla grande parte das comunidades de Manaus.