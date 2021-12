Avalie o post

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) estima que 142 mil pessoas devem utilizar, neste mês, o serviço de transporte intermunicipal de passageiros. O dado representa um aumento de 148,7% em relação ao mesmo período de 2020.



Os dados levaram em consideração os seis postos fixos de fiscalização do órgão na capital. Do total de passageiros, 90 mil devem deixar Manaus por meio de embarcações e 52 mil pelos táxis, micro-ônibus e ônibus que realizam o transporte intermunicipal.

De acordo com o diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, o fluxo de passageiros é maior, em relação ao mesmo período do ano passado, época com maiores medidas de restrição.



Os postos da Arsepam no modal rodoviário são Rodoviária de Manaus, bairro Flores; Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba; Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina; e Barreira da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do Viver Melhor 1), zona norte.

No transporte hidroviário, as abordagens ocorrem no Porto Público Privatizado de Manaus (Flutuante Roadway e das Torres), nas balsas da Manaus Moderna, no Centro; e no Porto da Ceasa, Distrito Industrial.

Fonte: Arsepam

Fotos: Marcos Guimarães/Arsepam

