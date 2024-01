A ponta do Campeonato Carioca tem um novo dono. Em ritmo de treino e ainda com um time de garotos, o Fluminense superou o Nova Iguaçu por 3 a 0 na noite deste domingo (28), no Estádio Luso-Brasileiro, com gols de Isaac, Luan Freitas e João Neto. O Tricolor chegou a 10 pontos, enquanto o Laranjão tem 7, na 5ª colocação.

O Fluminense teve controle o tempo inteiro. Com exceção da reta final do primeiro tempo, quando o Nova Iguaçu colocou uma bola na trave, o time comandado por Marcão não foi ameaçado. Com paciência para trocar passes e chegar à área, o Tricolor construiu os gols e, consequentemente, a vitória.

Os três gols do Fluminense foram marcados por jogadores criados na categoria de base: Isaac, Luan Freitas e João Neto. O Flu, vale ressaltar, usa time misto neste começo de 2024 já que os titulares só se apresentaram no começo dessa semana por causa da disputa do Mundial de Clubes no fim de dezembro.

O Nova Iguaçu volta aos gramados na quarta-feira (31) para enfrentar o Vasco no Parque do Sabiá, em Uberlândia, às 18h10 (horário de Brasília). O Fluminense entra em campo no dia seguinte contra o Bangu, às 21h30 (horário de Brasília), novamente no Luso-Brasileiro.

