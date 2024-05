O Flamengo está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mais uma vez graças a seu goleador do ano, Pedro, que definiu novo 1 a 0 sobre o Amazonas, desta vez na Arena da Amazônia, em Belém. Com vantagem de 1 a 0 do jogo de ida, o Flamengo optava pela cadencia na manutenção do favoritismo. Mas tinha toda a iniciativa. E sempre no campo ofensivo, reclamou de um pênalti em Pedro e ainda viu De la Cruz carimbar o travessão antes do intervalo. Em raro lance de perigo, o Amazonas marcou, mas houve falta antes no goleiro Matheus Cunha e o lance foi invalidado. Depois de desperdiçar boas chances, o gol flamenguista, enfim, saiu. Aos 34 minutos, Pedro desviou de joelho a batida de fora da área de Igor Jesus e subiu para 18 gols na temporada. O camisa 9 já havia decidido no Rio. Era o alívio que Tite precisava para não necessitar lançar Gabigol. Colocou Lorran e Victor Hugo já no fim e mostrou que o ex-camisa 10 ainda precisa resgatar o apoio da torcida e a confiança da comissão técnica para voltar a jogar.

Gabigol, em seu primeiro jogo após vestir a camisa do Corinthians em dia de folga, não saiu da reserva e ainda viveu uma noite inusitada, de apoio dos locais e de críticas da torcida rubro-negra que saiu do Rio de Janeiro. Pela primeira vez sem o número 10 às costas após vestir a camisa do Corinthians, Gabigol – agora é o 99 – ficou somente na reserva, como já era o esperado. Assim como ocorreu na chegada da delegação a Belém, o atacante foi bastante ovacionado e aplaudido pelos flamenguistas locais na entrada ao gramado. Mas viu que não terá vida fácil com os torcedores cariocas. Uma faixa escrita “não somos fãs de canalhas” mostrava o tamanho da decepção de uma uniformizada com seu artilheiro. Outro o definia com “judas”. O reencontro no Maracanã será na terça-feira, diante do Millonarios, pela Libertadores.

*Com informações do Estadão Conteúdo