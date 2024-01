O legado do técnico de futebol e jogador Mário Jorge Lobo Zagallo é homenageado por clubes de futebol e atletas na manhã deste sábado, 6. Único tetracampeão do futebol no mundo e lenda do esporte, Zagallo morreu na noite da sexta-feira, 5, aos 92 anos. Nas redes sociais, clubes relembram a trajetória de vitórias do “herói que moldou a história do futebol”, lembram suas conquistas e títulos, como as quatro Copas do Mundo pelo Brasil, sendo duas como jogador e duas como técnico e assistente técnico, e lamentam a morte do ídolo: “Zagallo eterno tem 13 letras”, iniciou o Flamengo em publicação no X (antigo Twitter), em referência ao número preferido de Mário Jorge, o 13. “Nos despedimos hoje de um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Obrigado por tudo que fez pelo nosso futebol, Zagallo. E claro – ETERNO ZAGALLO – tem 13 letras. Nossa gratidão a você, Velho Lobo”, escreveu o perfil do Corinthians, também em menção ao número supersticioso do ex-jogador. O Botafogo, por sua vez, lembrou a homenagem em vida feita a Zagallo: uma estátua no Estádio Nilton Santos. “A casa do Glorioso tem a honra de ter uma estátua de um dos maiores da história do futebol brasileiro. Uma fonte de inspiração para as futuras gerações. 13”, exalta o clube.

Veja essas e outras homenagens dos clubes a Zagallo:

ETERNO EM NOSSOS CORAÇÕES! Ainda em vida, o nosso ídolo recebeu uma justa homenagem no Estádio Nilton Santos. A casa do Glorioso tem a honra de ter uma estátua de um dos maiores da história do futebol brasileiro. Uma fonte de inspiração para as futuras gerações. 1⃣3⃣ pic.twitter.com/PkyaOc6xCb — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 6, 2024

"Zagallo eterno" tem 13 letras. Nos deixou um herói que moldou a história do futebol brasileiro. Mario Jorge Lobo Zagallo entra para a eternidade como um revolucionário, um pilar histórico do esporte. Zagallo vestiu o Manto Sagrado em 205 partidas. Fez parte do timaço que… pic.twitter.com/9geqzrJqNF — Flamengo (@Flamengo) January 6, 2024

Nos despedimos hoje de um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Obrigado por tudo que fez pelo nosso futebol, Zagallo. E claro – ETERNO ZAGALLO – tem 13 letras. Nossa gratidão a você, Velho Lobo! pic.twitter.com/oYy7e1GJLq — Corinthians (@Corinthians) January 6, 2024

É com imenso pesar que o Internacional recebe a notícia do falecimento de Zagallo. Bicampeão do mundo como atleta, comandante do esquadrão em 70 e coordenador técnico no Tetra, o Velho Lobo será sempre lembrado como um dos maiores nomes da história do futebol. Descanse em… pic.twitter.com/nevuSvXd24 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 6, 2024

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de Mario Jorge Lobo Zagallo, uma das grandes lendas da história do futebol brasileiro e mundial e campeão pelo Tricolor. Toda a nossa força e os nossos sentimentos aos amigos, familiares e fãs de um ídolo eterno. pic.twitter.com/26CMd6yzhk — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 6, 2024

Hoje o futebol se despede de um dos seus grandes nomes! O Galo lamenta o falecimento do lendário Zagallo, tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira e grande ídolo nacional. Nos solidarizamos com a família, os fãs e amigos do “Velho Lobo”. pic.twitter.com/0WkSsicqDD — Atlético (@Atletico) January 6, 2024

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente o falecimento de Mário Jorge Lobo Zagallo, ídolo e técnico da Seleção Brasileira! É uma perda imensurável para o esporte! Nossas condolências aos familiares, amigos e fãs neste momento de profunda dor. Descanse em paz, Velho… pic.twitter.com/z2Bw0CjRVN — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 6, 2024

E T E R N O. É com profundo pesar que lamentamos o falecimento de Mario Jorge Lobo Zagallo, lenda do esporte brasileiro e internacional. Único a estar presente em quatro títulos de Copa do Mundo em toda a história do futebol. Em 1958 e 1962, como jogador; em 1970, como… pic.twitter.com/tuddy3kZDS — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 6, 2024

Com enorme pesar, o São Paulo FC lamenta profundamente o falecimento de Mario Jorge Lobo Zagallo. Tetracampeão mundial pelo Brasil, marcou história no nosso futebol, como atleta, treinador e dirigente. Nossos sentimentos e condolências aos familiares, amigos e fãs de Zagallo. pic.twitter.com/pcSlocC9ia — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 6, 2024