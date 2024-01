Central Integrada de Fiscalização (CIF) autuou e notificou, na neste sábado (27), oito estabelecimentos, entre bares e casas de shows localizados nas zonas Norte e Leste de Manaus, por irregularidades no funcionamento. Dentre essas irregularidades, foram apontadas uso de equipamentos sonoros pelos estabelecimentos, além da obstrução do passeio público com mesas e cadeiras.

Na Avenida Tambaqui, no Jorge Teixeira 4, na zona Leste, os fiscalizadores voltaram a autuar um bar por descumprimento do Auto de Interdição. Já na Avenida Alphaville, no Novo Aleixo, na zona Norte, um estabelecimento recebeu uma nova notificação pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) por uso de equipamento sonoro sem a devida licença ambiental.

O local também foi autuado pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) pela ausência de Auto de Vistoria. Além disso, o estabelecimento mantinha no quadro de funcionários dois adolescentes, de 17 anos. Na ocasião, os jovens foram orientados pelos agentes.

A presença de jovens e crianças também foi identificada em um evento carnavalesco no bairro São José.

O post Fiscalização notifica bares e casas noturnas no fim de semana apareceu primeiro em Portal Você Online.