Avalie o post

Foram abordados 46 veículos e verificadas a documentação, as condições dos carros e o uso correto de máscaras

Manaus – O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou uma fiscalização voltada aos micro-ônibus executivos, que atendem os usuários na região Central de Manaus. No final de tarde de terça-feira(14), foram abordados 46 veículos e verificadas a documentação, as condições dos carros e o uso correto de máscaras.

(Foto: Divulgação / IMMU)

Durante a fiscalização, um micro-ônibus estava com buzina pressão, normalmente utilizada em caminhões de grande porte. O condutor foi orientado a desinstalar o equipamento, o que foi prontamente atendido pelo motorista.

O diretor de Transporte do IMMU, Edinaldo Castro, afirmou que a fiscalização continuará acontecendo e ainda será estendida a outras áreas da cidade.

“Temos um compromisso firmado de organizar o transporte da cidade, para oferecer mais segurança e conforto aos usuários. Esta é a determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, e o IMMU está somando todos os esforços para cumprir esta medida”, destacou.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte