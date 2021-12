Avalie o post

Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador e anexar o currículo nesta quinta-feira (15)

Manaus – Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) divulga 58 vagas de emprego para esta quinta-feira (16). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de informática, boa comunicação, habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de informática, boa comunicação, habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Incompleto em Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência na área comercial de hospitais ou operadoras de saúde, conhecimento em análise de tabelas e cálculos de honorários, boa comunicação, habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em acabamento em geral, boa comunicação, habilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em temperos de carne, experiência em assar carnes bovinas e suínas, boa comunicação, facilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em obra civil, boa comunicação, facilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento ou cursos na área de elétrica automotiva, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em subestação e geradores, cursos de NR-10 e SEP atualizados, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em preparo de lanches, pratos rápidos, porções, omeletes e etc, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento e cursos na área de chapeação automotiva, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em higienização e polimentos de veículos, CNH B, boa comunicação, facilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em mapeamento de níveis, medições, atualização de mapas e plantas, desejável curso de informática e inglês básico, boa comunicação, facilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade para viajar e trabalhar em escalas, documentação completa e currículo atualizado.

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção e operação de máquinas a vapor, boa comunicação, facilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade para viajar e trabalhar em escalas, documentação completa e currículo atualizado.

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, facilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade para viajar e trabalhar em escalas, documentação completa e currículo atualizado.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

