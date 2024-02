A Federação Amazonense de Futebol-FAF, divulgou neste domingo (18) a data da decisão do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2024. Amazonas e São Raimundo se enfrentam no próximo domingo (25), às 18h, na Arena da Amazônia.

A Onça-Pintada, nas quartas de finais, goleou o Operário por 4 a 0. Na fase seguinte, passou pelo Nacional após vencer o confronto por 2 a 1.

O Tufão da Colina, na primeira eliminatória, superou o Manauara pelo placar de 2 a 1. Na semifinal, carimbou a vaga para a decisão, depois de empatar em 0 a 0 com o RPE Parintins, no tempo regulamentar, e vencer nos pênaltis, por 3 a 0.