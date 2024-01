A final da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo se encaminha para ser realizada no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 3 de fevereiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) encaminhou um acordo com o estádio, que ainda precisa ser oficializado nos próximos dias. A decisão foi tomada após um encontro, realizado na segunda-feira, 8, das principais torcidas organizadas dos times com a Polícia Civil de São Paulo, garantindo a presença das duas torcidas no estádio. Com isso, a entendia buscou alternativas para que a partida fosse realizada em um local neutro, sem vantagem para nenhuma das equipes. Inicialmente, o presidente Ednaldo Rodrigues tinha o plano de definir o local do jogo logo após o fim do Brasileirão do ano passado, mas foi afastado da CBF antes de se reunir com os presidentes dos times paulistas. A Supercopa foi descartada em São Paulo devido a restrições estaduais que não permitem a presença das duas torcidas em clássicos. Desde 2016, por ordem do Ministério Público, todos os clássicos na cidade têm a presença exclusiva da torcida mandante.

O Mineirão foi escolhido como sede da final após vencer a concorrência de outros estádios, como o Maracanã, o Estádio Municipal Parque do Sabiá e o Mané Garrincha. A proximidade do Estado de Minas Gerais com São Paulo facilita o transporte das torcidas e a capacidade do estádio é superior àquela da cidade do interior mineiro. Além disso, não haverá partidas do Campeonato Mineiro no estádio no mesmo fim de semana da Supercopa. Nas próximas reuniões, serão discutidas questões relacionadas ao policiamento no estádio e à escolta das torcidas organizadas de São Paulo. Também está sendo estudada a possibilidade de dividir o estádio igualmente entre as duas equipes.

