Seleções se enfrentam pelo título no próximo domingo (11).

Os finalistas da Copa Africana de Nações 2023 estão definidos! A anfitriã Costa do Marfim e a forte seleção da Nigéria garantiram vaga para a grande final nesta quarta-feira (7), eliminando RD Congo e África do Sul, respectivamente.

A finalíssima será no próximo domingo (11), às 17h (horário de Brasília), no estádio Le Felícia, em Abidjan, na Costa do Marfim.

A Nigéria, que pode ser considerada favorita pela campanha mais regular no torneio, tenta levar seu primeiro título de CAN desde 2013. Já os Elefantes marfinenses não são campeões desde 2015.

Onde assistir à final da Copa Africana de Nações

TV aberta: Band

TV fechada: Bandsports

Streaming: YouTube Esporte na Band

