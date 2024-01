A partir desta quarta-feira (10), o Centro Cultural Casarão de Ideias (CCCI) retorna às suas atividades com a exibição gratuita do filme ‘Amazonas, O Maior Rio do Mundo’, o primeiro longa-metragem filmado na Amazônia pelo cineasta e fotógrafo Silvino Santos. Nesta quarta, as exibições serão às 16h e 19h com a distribuição de ingressos uma hora antes de cada sessão.

De acordo com João Fernandes, diretor do CCCI, o filme será exibido todas às quartas do mês de janeiro. “Essas exibições marcam o retorno das atividades do Casarão e em uma parceria com a Cinemateca Brasileira e com o site ‘Cine Set’. A produção foi exibida em Manaus uma única vez e mais pessoas poderão ter acesso a essa obra que por muito tempo ficou perdida”, comenta ele.

O longa de 1918 era dado como desaparecido desde meados de 1930 e foi encontrada, no início de 2023, no Národní Filmový Archiv (Arquivo Nacional de Cinema da República Tcheca), em internegativos duplicados de uma cópia em nitrato de celulose. A obra havia sido erroneamente catalogada como uma produção norte-americana de 1925.

Silvino Santos entrou na história do cinema brasileiro com o seu pioneiro documentário ‘No Paiz das Amazonas’ (1922) e como um dos maiores realizadores de não-ficção do País. Em suas memórias, Silvino chegou a contar como seu colega de equipe, Propércio de Mello Saraiva, mudou o título de ‘Amazonas, O Maior Rio do Mundo’, se passou como diretor do longa e negociou sua venda internacional antes de todos os materiais do filme se perderem pela Europa.

Lançamentos

Já na quinta-feira (11), entram em cartaz os filmes inéditos ‘Priscilla’, às 17h10 e ‘Propriedade’, às 19h15. Os ingressos podem ser adquiridos de forma antecipada via Instagram (@casaraodeideias) ao preço de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

‘Priscilla’ é um filme biográfico dirigido por Sofia Coppola que conta a história do relacionamento de um dos casais mais famosos do mundo: Elvis e Priscilla Presley. Baseado no livro ‘Elvis e Eu’, escrito por Priscilla, e protagonizado por Cailee Spaeny e Jacob Elordi, a produção segue o ponto de vista de Priscilla após conhecer o astro do rock em uma festa, quando ela ainda era apenas uma adolescente. Mas a paixão que, inicialmente, era formada por parceria e vulnerabilidade logo toma um rumo conturbado quando o cantor começa a mostrar um lado diferente daquele venerado nos palcos. As reexibições irão ocorrer no sábado (13), às 19h20, e no domingo (14), às 17h20.

Em ‘Propriedade’, dois universos estão prestes a colidir, quando uma revolta de trabalhadores começa. Traumatizada por um caso de violência urbana, a reclusa estilista Tereza se refugia em uma fazenda da família na tentativa de se recuperar. Mas quando seu marido anuncia aos trabalhadores do local a sua intenção de vendê-lo uma revolta acontece. Para se proteger do levante dos trabalhadores Tereza se enclausura em seu carro blindado e mesmo separados por uma camada impenetrável de vidro, o conflito é inevitável. As reexibições irão ocorrer no sábado, às 17h20, e no domingo, às 19h30.