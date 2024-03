O Fantástico, da TV Globo, exibe neste domingo (31) uma entrevista com o filho de Gal Costa, Gabriel da Costa Penna Burgos, e a viúva da cantora, Wilma Teodoro Petrillo. É a 1ª vez que os dois falam desde que Gabriel entrou na Justiça contra ex-companheira da mãe.

O jovem, que se tornou maior de idade recentemente, contesta o direito de Wilma à herança da artista e afirma que as duas não formavam um casal.

Gal Costa morreu no dia nove de novembro de 2022. Na época, Gabriel concedeu entrevista ao programa da TV Globo e deu detalhes sobre a infância com a mãe o relacionamento com Petrillo, que também atuava como empresária da cantora.

Na ocasião, o jovem afirmou que tinha um bom relacionamento com Wilma, a quem chamava de “madrinha”. Pouco mais de um ano depois, no entanto, ingressou com a ação no TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

A disputa começou quando Gabriel completou 18 anos e saiu da casa onde viveu desde a infância com Gal e Petrillo, na Zona Oeste de São Paulo. A ação, que corre em segredo de justiça, foi ajuizada dias depois.

Em fevereiro, Luci Viera Nunes, advogada de Burgos, afirmou à Folha de S.Paulo que Gal deixou pronto um testamento antes de adotar o filho e que Petrillo sabia que não estaria entre as herdeiras. A defesa afirmou ainda que os bens da cantora deveriam ser destinados à Fundação Gal Costa. Petrillo teria assinado o documento como testemunha e sabia que nada herdaria.

À época da morte da cantora, em novembro de 2022, Burgos chegou a ficar sob a guarda de Petrillo, também nomeada a inventariante do espólio, que tentava reconhecer, na Justiça, a união estável, fruto do relacionamento que manteve com Gal Costa por quase três décadas. Em meio à briga judicial, a Defensoria Pública entrou no imbróglio e se manifestou contrária ao reconhecimento de união estável entre Petrillo e Gal.

Agora, adicionalmente, além das questões envolvendo a herança, o jovem pede a exumação do corpo da mãe. Em trechos da entrevista divulgados pela TV Globo, Gabriel diz “querer saber se foi parada cardíaca a causa da morte da mãe”. Wilma, por sua vez, contesta a solicitação e questiona: “não sei do que ele está desconfiado, se ele acha que eu matei ela, que eu matei Gal.”

Desde a morte da ex-companheira, a empresária pouco se manifestou sobre o relacionamento que mantinha com Gal. Em 2023, reportagem da Revista Piauí revelou pormenores da vida do casal, e trouxe à tona acusações contra a empresária que envolviam assédio moral, golpes e ameaça. À época, Wilma também não se manifestou.

A reportagem deste domingo consistirá na primeira aparição consistente da viúva em meio às polêmicas que envolvem seu nome. O Fantástico vai ao ar entre 20h30 e 23h.