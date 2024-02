Parintins - Às vésperas do Carnailha, festa carnavalesca que movimenta a ilha do boi bumbá, o médico oftalmologista e agora escritor Jacob Moyses Cohen lançou neste sexta-feira (9) seu livro de crônicas, “Era uma Vez na Ilha de Parintins”, que reuniu centenas de pessoas no Centro de Convenções da cidade.

Com a participação dos bois bumbás Garantido e Caprichoso e do prefeito de Parintins Bi Garcia, a noite de autógrafos foi animada por toadas antológicas e discursos que recordaram fatos narrados nas crônicas do livro.

Também marcaram presença os presidente dos dois bumbás, Rossy Amoedo, do Caprichoso e Frederico Goes, do Garantido.

Grande parte do público que compareceu ao Centro de Convenções, na zona Portuária de Parintins, era formada por velhos amigo do escritor - alguns deles personagens das histórias resgatadas por Jacob Cohen, vividas na infância em Parintins, cidade onde nasceu e foi criado - , entre eles o arquiteto Simão Assayag, Fred Goes, o pecuarista Harald Dinelli, o empresário Zezinho Faria entre outros.

Na homenagem ao autor fizeram uso da palavra Bi Garcia, Simão Assayag, Fred Goes, Rossi Amoedo e o jornalista e cartunista Mário Adolfo, que ilustrou o livro com cartuns e traços bem humorados das aventuras de Jacob na ilha.

Lançamento ocorreu na Ilha Tupinambarana

Em Manaus, o livro foi lançado na semana passada. A obra reúne histórias e causos vividos por Jacob na ilha de Parintins, onde nasceu e foi criado, só deixando a velha tupinambarana para estudar na capital.

