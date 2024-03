Cristianinho venceu a Liga Saudita com a categoria sub-13 do time árabe, neste domingo (3).

Aos 13 anos de idade, Cristiano Ronaldo Jr. faturou o seu primeiro título pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. Seguindo os caminhos vitoriosos do pai, o garoto foi campeão da categoria sub-13 do campeonato nacional. A final do torneio aconteceu neste domingo (3), contra a equipe do Al-Shabab.PUBLICIDADE

Além de levantar a taça, o filho de CR7, que é capitão do time, marcou um gol na partida final. Na ocasião, o Al-Nassr venceu os adversários, mas já era matematicamente o campeão do torneio havia três semanas. A entrega de taças e medalhas aconteceu apenas ao final do torneio.

