Por votação popular, a EA Sports anunciou, nesta quinta-feira (19), a Seleção do Ano do FIFA 23. Entre os jogadores do TOTY, apenas um brasileiro: o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid. O melhor jogador de 2022, Karim Benzema, juntou-se aos quatro merengues na equipe. O destaque da equipe na votação foi Lionel Messi, vencedor da Copa do Mundo com a Argentina, que conta com 98 de overall.

A seleção completa do TOTY estará disponível a partir do dia 26 de janeiro. Antes, no dia 20, TOTY Icons serão lançados no Ultimate Team.

Entre os vencedores da Copa do Mundo, Lionel Messi é o único representante. A França, vice-campeã, têm três jogadores no time: o lateral Theo Hernández, do Milan, e os atacantes Karim Benzema, do Real Madrid, e Kylian Mbappé, do PSG, artilheiro da competição.

Outros destaques da Copa também estiveram presentes no TOTY são: Achraf Hakimi, de Marrocos, na lateral-direita, Luka Modrić, terceiro colocado com a Croácia, que preenche o meio-campo com Jude Bellingham, da Inglaterra.

O goleiro Courtois, campeão da Champions League com o Real Madrid, e o meio-campista, Kevin De Bruyne, destaque do Manchester City, são os representantes da Bélgica. O zagueiro holandês, Virgil Van Dijk, fecha a lista do FIFA 23.

Confira o Team of the Year do FIFA 23:

GOL: Courtois (Bélgica) – Real Madrid

LD: Hakimi (Marrocos) – PSG

ZAG: Éder Militão (Brasil) – Real Madrid

ZAG: Van Dijk (Holanda) – Liverpool

LE: Theo Hernández (França) – Milan

MEI: Kevin De Bruyne (Inglaterra) – Manchester City

MEI: Luka Modrić (Croácia) – Real Madrid

MEI: Jude Bellingham (Inglaterra) – Borussia Dortmund

ATA: Lionel Messi (Argentina) – PSG

ATA: Kylian Mbappé (França) – PSG

ATA: Karim Benzema (França) – Real Madrid

Além da seleção, a EA Sports também anunciou o “12º jogador”. Entre os três jogadores escolhidos pelo público, estão dois representantes do Manchester City e um do Real Madrid.

12º jogador

João Cancelo (Portugal) – Man City

Federico Valverde (Uruguai) – Real Madrid

Erling Haaland (Noruega) – Man City

Jogadores lendários também estarão disponíveis a partir do dia 20 de janeiro para o Ultimate Team. São 14 atletas que marcaram época no futebol. Entre eles, apenas Ronaldinho Gaúcho representa o Brasil.

TOTY Icons

Alessandro Nesta

Andrea Pirlo

Ashley Cole

Claude Makélélé

David Beckham

Edwin van der Sar

Gerd Muller

Hugo Sánchez

Javier Zanetti

Nemanja Vidić

Robert Pirès

Ronaldinho

Ruud Gullit

Xabi Alonso

