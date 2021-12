Avalie o post

Funcionário do hotel identificou o feto, do tamanho da palma de uma mão, enquanto realizava a limpeza do banheiro

Brasília – Um feto foi encontrado dentro do vaso sanitário em um hotel de Taguatinga, no Distrito Federal, durante a limpeza do banheiro, na manhã da última sexta-feira (10). O funcionário que realizava a limpeza habitual do ambiente achou que o vaso estava entupido. Ao identificar que era um feto humano, ele acionou o Corpo de Bombeiros Militar do DF.

A 12° Delegacia de Polícia investiga o feto encontrado dentro do vaso sanitário, em Taguatinga (DF)

REPRODUÇÃO/WEB

O funcionário informou aos militares que o feto era do tamanho aproximado da palma da mão. Quando os bombeiros chegaram ao local, o feto já havia sido retirado do sanitário. A equipe não precisou agir e manteve a cena preservada até a chegada da Polícia Civil.

A perícia foi acionada para colher provas do crime. A 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga) investiga o caso.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 12/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte