O evento vai premiar os três primeiros colocados com R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil

Manaus – O Serviços Social da Indústria (SESI) Amazonas relança, 10 anos após a última edição, o Festival SESI Música, destinado a revelar talentosos intérpretes da canção entre os trabalhadores da indústria amazonense. As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira, 21, e devem ser feitas por meio da ficha padronizada dos Jogos SESI 2022, que está disponível no site dos jogos SESI.

(Foto: Divulgação)

Poderão participar do Festival SESI Música 2022, na categoria interpretação, trabalhadores da indústria com idade a partir de 16 anos. É indispensável que o candidato represente uma empresa inscrita nos Jogos SESI deste ano. Cada empresa terá direito a um participante na competição. O festival será dividido em quatro etapas, sendo fase de grupos, de seleção, de repescagem e final.

O Festival SESI Música vai premiar os três primeiros colocados na categoria interpretação com R$ 3.000, R$ 2.000 e R$ 1.000, respectivamente. Os candidatos finalistas marcam pontos para suas empresas na competição geral dos jogos SESI em ordem decrescente, de 10 a 1 ponto.

De acordo com o responsável pelo Festival SESI Música 2022, Kid Mahall, os finalistas receberão gerenciamento de carreira e terão a oportunidade de integrar as programações culturais do SESI Clube do Trabalhador.

Aos candidatos, na fase final, será disponibilizado pelo SESI Amazonas uma banda base acompanhamento. Nas fases anteriores, cada candidato deverá se apresentar com recursos próprios, no formato sample ou instrumento e voz.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

