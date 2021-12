Avalie o post

Exibição de curtas e baile marcam o encerramento do ‘Planta de Criação 2021’

Manaus – Neste domingo (12), a programação do “Planta de Criação 2021” encerra com a exibição de dois curtas-metragens e o baile online ‘The Magic Ball’. Todas as atividades são gratuitas e virtuais e, para participar, a inscrição deve ser feita no link na bio da página no instagram Kuma Yoga Criação .

(Foto: Amanda Clemente/ Divulgação)

O projeto “Planta de Criação 2021” é uma iniciativa do projeto de residência artística do Espaço Cultural Kuma Yoga Criação, que tem como objetivo dialogar com a sociedade manauara e compartilhar as criações e conhecimentos dos artistas queer, LGBT+ e racializades (pretes, pardos, indigenas).

Idealizadora do projeto, proprietária do local e professora de yoga, Ariel Kuma teve como motivação a reabertura do espaço de yoga e as dificuldades dos artistas independentes durante a pandemia de coronavírus e, com isso, propôs uma parceria com os profissionais das artes. “Ao longo do ano, o espaço de yoga funciona também como uma incubadora de projetos artísticos onde os artistas realizam suas residências ensaiar, realizar suas criações, trabalhar e, ao final do ano, nós realizamos essa programação gratuita de cursos artísticos para a população”, explica.

(Foto: Divulgação)

O sábado (11) será marcado por uma ball (baile) online chamada The Magic Ball, que inclui uma batalha de Vogue Femme, organizada por Simas Zion, a partir das 19h. O encerramento será no domingo (12) com a exibição de dois curtas-metragens, são eles “Lavadeira”, de Laura Melo; e “Não quero passar em branco”, de Paulo Martins, seguido da premiação das performances realizadas na batalha de Vogue Femme. A programação foi iniciada no último dia 5 e contou com oficinas de fotografia, roteiro, teatro e performance, entre outras atividades gratuitas.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 29/11/2021

